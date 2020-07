Op deze bijzondere manier kwamen Ellie Lust en tweelingzus Marja tegenover elkaar uit de kast

Ellie Lust en haar tweelingzus Marja zijn allebei lesbisch. In de YouTube-serie Pride Talk van AVROTROS vertellen de zussen over het bijzondere moment toen ze tegenover elkaar uit de kast kwamen.

Ook vertellen ze over de moeizame coming out bij hun ouders en de teleurstelling van hun moeder.

Marja vertelt dat zich vroeger op school voor het eerst bedacht dat ze weleens lesbisch kon zijn: “Ik stopte die gedachte gelijk weg. Ik dacht: dit ga ik nooit aan iemand vertellen.” Ook Ellie dacht er zo over en wilde het eigenlijk zelfs niet aan haar ouders vertellen: “Ik dacht: ik wacht wel tot ze dood zijn”. Uiteindelijk vertelde Ellie het aan haar moeder: “Maar ik heb het nooit aan mijn vader verteld, mijn moeder heeft het aan hem verteld.”

Teleurstelling

De moeder van Ellie en Marja vond het moeilijk om de homoseksualiteit van haar dochters te accepteren. Ellie: “Ik had het gevoel dat we ze teleurstelden. Dit was niet wat ze in gedachte hadden.”

Marja vult aan: “Mijn moeder zei dat het haar teleurstelde dat ze niet 1 maar 2 dochters had die ‘zo waren’. Ze heeft zelfs eens gezegd dat ze dacht dat ze 2 ongelukkige kinderen had gehad, als in: gehandicapt.” Die uitspraak heeft zo’n indruk op de zussen gemaakt, dat ze nog precies weten waar ze waren toen hun moeder dat zei.

Dezelfde vrouw

Hoe de zussen er bij elkaar achter kwamen dat ze beide lesbisch zijn? Dat is een bijzonder verhaal. Ellie en Marja waren namelijk verliefd geworden op dezelfde vrouw. “Een heel kenmerkend verschil bij eeneiige tweelingen is partnerkeuze. Behalve die allereerste keer: toen zijn wij verliefd geworden op dezelfde vrouw”, vertelt Marja.

Ellie vroeg destijds aan Marja of zij verliefd was op deze vrouw. Ellie: “Jij was met nogal haast naar huis gekomen, want… Laten we haar Dieneke noemen, was bij mij. Ik had iets met haar.” Zo ontdekte de twee zussen dat ze allebei verliefd worden op vrouwen.

Bekijk het hele gesprek hier over de coming out van de zussen hier:

