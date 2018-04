In de aflevering van gisteravond ging Ellie op patrouille met haar collega’s in Dubai. En als het aan de Nederlandse kijkers ligt voeren we in ons kikkerlandje subiet het zware boetesysteem in dat zij hebben voor rijden onder invloed.

Politiewoordvoerder Ellie Lust maakt furore met haar tv-serie Ellie op Patrouille, waarin ze over de hele wereld met lokale agenten op pad gaat. Gisteravond bezocht ze Dubai, een wereld vol luxe, weinig criminaliteit en nog minder vrouwelijke agenten.

Ze reed er mee met de snelste politieauto’s ter wereld, trainde met het arrestatieteam én met een speciale eenheid die vrouwelijke beroemdheden beschermd. Het was kortom een enerverende aflevering:

Politiewoordvoerder Ellie Lust reist de hele wereld over in haar programma Ellie op Patrouille. Ze vertelt over de combinatie van televisie maken en politiewerk. “Je ziet iets heel universeels in politiewerk.” #Pauw pic.twitter.com/1C1s6jes0Q — Pauw (@pauwnl) 2 april 2018

Met alcohol achter het stuur in Dubai, meteen rijbewijs kwijt en 5000 euro boete, goede straf voor in Nederland… #EllieopPatrouille #ellielust — Juliëtte Damoiseaux (@JDamoiseaux) 3 april 2018

Maar toen Ellie op straat patrouilleerde zag zij – en meer dan 1.2 miljoen kijkers met haar – dat ze daar in Dubai nogal andere prenten uitdelen. Alcohol achter het stuur? Dat komt je (heel!) duur te staan.

Een boete direct per sms binnen, en alcohol op meteen rijbewijs kwijt en 5000 boete. Hebben ze daar best goed geregeld. #EllieopPatrouille — Victor Hopman 😌☕️ (@vic23) 3 april 2018

Moeten ze hier ook doen bij rijden onder invloed; €5000 aftikken en rijbewijs kwijt. Hoppa! #EllieopPatrouille — Jess (@JaneDoesome) 3 april 2018

Wanneer iemand zegt dat je zo’n designer montuur moet nemen #EllieopPatrouille pic.twitter.com/DhAqRJfuW2 — Victor Hopman 😌☕️ (@vic23) 3 april 2018

De aflevering zat trouwens vol mooie momenten:

Terugkijken kan natuurlijk bij de NPO.

Bron en beeld: AVROTROS

