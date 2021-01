Gravin Eloise gaat boek schrijven met eet- en modetips

Eloise van Oranje – ook wel gravinfluencer genoemd – gaat een boek uitbrengen. De achttien jarige maakte het nieuws over haar boekendeal bekend op Instagram.

Het boek zal in juni dit jaar uitkomen.

Advertentie

Eloise van Oranje schrijft boek

Eloise tekende voor het boek bij CLF Media, de uitgeverij van Elise Gruppen-Schouwerwou en Nina de Bruijn. De vrouwen zijn beter bekend als Chickslovefood. Dat begon als een populair blog met recepten. Inmiddels hebben ze verschillende kookboeken uitgegeven.

Elise en Nina laten weten dat ze ontzettend trots zijn dat Eloise voor hun uitgeverij heeft gekozen. “Dankzij Eloise kunnen we een doelgroep van jonge mensen bereiken die vol met vragen in het leven zijn.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Chickslovefood | Nina & Elise (@chickslovefood)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door CLF Media (@clf.media)

Gravinfluencer

De gravin deelde het nieuws zelf via haar Stories op Instagram (video’s die maar 24 uur zichtbaar blijven). Ze laat weten haar volgers de komende tijd mee te nemen in het proces.

Op de website van CLF Media zegt Eloise: “Ik heb zoveel zin in dit boek omdat het echt van mezelf is. Ik kan haast niet geloven dat ik een boek ga schrijven waarin ik al mijn eigen ideeën kwijt kan. Het is zo fijn om met CLF te werken omdat er altijd een warme sfeer is als we samenkomen. Ik voel me ontzettend op m’n gemak bij Nina en Elise. En bewonder enorm wat ze doen.”

De dochter van prinses Laurentien en prins Constantijn, is geregeld erg open over haar leven. In het boek gaat Eloise tips delen over eten, kleding en accessoires.

Gravin Eloise stelt ‘een speciale man in haar leven’ voor aan moeder Laurentien

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress