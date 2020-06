Bijzonder: Eloise beantwoordt persoonlijke vragen van volgers

Ze mag dan wel pas 17 jaar oud zijn, maar Eloise, de dochter van prins Constantijn en Laurentien, weet al precies wat ze wil gaan doen. Op haar Instagram-account deelt ze haar plannen voor de toekomst én vertelt ze ook hoe het nu is om ‘prinses’ te zijn.

Best bijzonder, want normaal gesproken krijgen we niet zo snel een kijkje in de levens van de Oranjes.

Baan in hotel

Eloise heeft kort geleden haar middelbare schooldiploma gehaald en is van plan om binnenkort te gaan beginnen met de hotelschool, zo laat ze in haar stories weten. Haar droombaan is dan ook een baan in de hotelwereld: “Het liefst wil ik iets doen met management, en dan in een hotel,” zo schrijft ze.

“Geen prinses”

Eloise maakt ook meteen duidelijk dat ze officieel niet de titel van prinses draagt. Op de vraag ‘Vind je het chill dat je de titel prinses draagt of boeit dat je vrij weinig?” antwoord ze: “Voor de duidelijkheid mijn titel is niet prinses. Maar het maakt me niet heel veel uit, het is maar een titel.”

Bron: Instagram, RTL Boulevard. Beeld: Brunopress