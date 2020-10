Gravin Eloise van Oranje haalt hard uit naar royalty-deskundige Marc van der Linden, nadat hij woensdagavond in RTL Boulevard een aantal uitspraken deed over haar broertje Claus-Casimir.

Eloise vindt de suggesties die Marc over Claus wekt absoluut niet kunnen en laat van zich horen op Instagram.

Eerder schreven wij al dat Claus-Casimir zijn middelbare school zal afmaken op de beruchte Schotse kostschool Gordonstoun. Claus zat op het Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag, maar verliet deze school halverwege het lesjaar om naar de kostschool te gaan. Marc van der Linden laat in RTL Boulevard weten dat hij deze overstap opvallend vindt en denkt wel te weten hoe dit zo is gekomen.

Gebrek aan discipline

“Hij is charmant en ambitieus, maar heeft kwajongensstreken waar je je als ouders zorgen om zou kunnen maken. Dan kan er een moment komen waarop ouders besluiten: als je zo doorgaat ga je naar kostschool. En deze school staat daar juist bekend om, berucht zelfs, dat je daar discipline wordt bijgebracht.” suggereert Marc.

Impulsief besluit

Marc denkt dat zijn ouders, prins Constantijn en prinses Laurentien, Claus impulsief hebben weggestuurd naar de kostschool wegens een gebrek aan discipline. Hij legt uit waarom hij denkt dat dit besluit niet al langer op de planning stond: “Het is impulsief besloten, anders was hij niet begonnen in Den Haag en nu overgestapt. Ik kan er niet achter komen wat er precies is gebeurd, hoeft ook niet want dat wordt zo’n jongen zijn hele leven nagedragen, maar het gaat niet alleen om die webshop.” Hiermee doelt Marc op de sneakerwebshop die Claus-Casimir is begonnen. Volgens Marc zou dit handeltje niet altijd even goed en professioneel lopen.

Boze zus

Grote zus Eloise is woest over de uitspraken die Marc van der Linden over haar jongere broertje deed. Op Instagram Stories schrijft ze: “Beste Marc van der Linden, wat een raar idee om te suggereren dat Claus weggestuurd wordt, terwijl hij de leukste en sociaalste jongen is. En hij is ook nog eens een geweldige broer. Hoe kan je zo over een jonge jongen praten? En niet verwachten dat het hem iets doet… Doe normaal en houd je negatieve mening die op niks gebaseerd is voor je.” Duidelijke taal van de gravin.

Bron: AD. Beeld: Brunopress