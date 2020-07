Eloise van Oranje (18) is bijzonder openhartig in nieuwe Q&A op Instagram

Eloise van Oranje is opnieuw bijzonder openhartig geweest op haar Instagrampagina. De oudste dochter van prinses Laurentien en prins Constantijn hield woensdag voor het eerst een zogeheten ‘livesessie’ waarbij ze voor zo’n 3100 volgers spontaan vragen beantwoordde.

Niet zomaar elk onderwerp was bespreekbaar: Eloise liet vooraf weten dat ze geen vragen over haar nichtjes Amalia, Alexia en Ariane wilde beantwoorden.

Geen beveiligers of kok

Eloise kreeg vooral veel vragen over haar eigen leven en het feit dat ze zo actief is op sociale media. De gravin liet onder andere weten dat ze geen beveiligers heeft en dat ze thuis ook geen kok hebben. Haar bijnaam is ‘Elo’ of ‘Elolo’ en haar vader is thuis degene die het beste kan koken, zo gaf ze toe. Daarnaast wilde ze ook graag benadrukken dat ze in een ‘gewoon huis’ woont en niet in een paleis.