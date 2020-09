Eloise van Oranje openhartig over familie, daten en haar ouders: “Zij zijn mijn grote voorbeelden”

De laatste tijd laat Eloise van Oranje steeds meer van zichzelf zien online. Maar nu is ze openhartiger dan ooit in een video op Youtube, waarin ze praat over haar ouders, haar familie en haar liefdesleven.

In een video die donderdagmiddag op internet verscheen, schuift Eloise van Oranje aan bij Youtuber Robbert Rodenburg. De acteur en presentator stelt haar in zijn programma Open kaart allerlei persoonlijke vragen. Van tevoren weten Eloise noch Robbert welke vragen er gesteld zullen worden. En dat zorgt voor spontane en openhartige gesprekken.

Sigaret

In de video praat Eloise van Oranje een half uur lang over haar privéleven. Zo is de 18-jarige dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien open over de foto die laatst van haar opdook en wat haar ouders daarvan vonden. Dat er een foto van haar rondging met een sigaret, kreeg ze namelijk te horen via haar eigen vader. “Hij vroeg of ik had gezien wat er over me werd gezegd en stuurde toen de foto”, vertelt Eloise. Ze verontschuldigde zich tegenover haar ouders, maar die gingen er heel rustig mee om. “Mijn vader zei: je bent nu 18 en gaat je studentenleven in. Je woont op een andere locatie en we kunnen niet meer alles controleren. We zijn nog steeds je ouders, maar je moet ook je eigen leven leiden.”