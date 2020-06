Eloise van Oranje doet op social media boekje open over vriendjes

Het is inmiddels bekend dat de 3 A’tjes van Willem-Alexander en Máxima op social media actief zijn, maar hun digitale leven blijft vooralsnog afgeschermd voor de rest van de wereld. Eloise van Oranje, de dochter van Constantijn en Laurentien, is de eerste tiener binnen de koninklijke familie om haar account wél openbaar te maken. En op dat account is ze nu bijzonder openhartig over haar liefdesleven.

De 17-jarige gravin neemt de tijd om de prangende vragen van haar volgers te beantwoorden. Naast onschuldige vragen over naar welke Hotelschool ze wil en welke talen ze spreekt, zijn die volgers vooral benieuwd naar de relatiestatus van Eloise.

Eloise open over haar liefdesleven

Eloise vindt het in ieder geval geen probleem om een paar liefdesvragen uit de stapel te pikken. Net als de rest van haar leeftijdsgenootjes is ze ook geïnteresseerd in de liefde. In de Q&A onthult ze bijvoorbeeld dat ze al eens een vriendje heeft gehad, maar dat ze momenteel vrijgezel is. “Single and ready to mingle”, schrijft ze. Daarnaast weet de gravin heel goed wat ze wil. Haar ideale vriendje heeft het liefst bruin, krullend haar.