Elsbeth (51), haar zus en haar broertjes hebben een engeltje op hun schouder

Mijn zus, mijn broertjes ik zijn geboren met een engeltje op onze schouder. Vier engeltjes in totaal, dus. Want eigenlijk hadden we er allemaal ook niet meer kunnen zijn. Mijn zus Nelleke zat, toen ze een jaar of twee was, in het raamkozijn, met haar beentjes bungelend naar buiten. Daar kwam mijn moeder achter toen ze voorbijgangers ontzet naar boven zag wijzen. Naar de derde etage van ons huis. Mijn vader heeft haar met gordijnen en al naar binnen gesleurd. Mijn broertje Floris viel op zijn achtste tijdens een ontdekkingstocht in een gierput. Gelukkig kwam boer Aad Heemskerk op dat moment langs, want wij hadden hem echt niet om hulp horen schreeuwen. Mijn andere broertje Ridder heeft in een poging peren vanaf het balkon te plukken, geleerd hoe zwaartekracht werkt (met zijn hoofd naar beneden, mijn moeder schrikt er nog wel eens wakker van) en zelf ben ik die eerste keer dat ik alleen op de fiets naar school mocht, aangereden door een bestelbusje. Tientallen meters zag ik de wereld vanaf een bumper, voordat ik eraf rolde en hij over mijn been reed.

Ik hoop maar dat ze nu niet op zijn, die engeltjes. Want nu ik zelf kinderen heb, houd ik mijn hart vast. Als ik in bed lig, zie ik soms voor me hoe een van de kinderen ongelukkig van de trap klettert, wordt aangereden, in een wak schaatst… Dus mag ik alsjeblieft nog één engeltje? Gewoon, voor in geval van nood?

