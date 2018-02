Elsbeth: ''Vroeger was ik al veruit de grappigste van de 6''

Elsbeth Drijver (51) is coördinator tekstredactie. Met haar man André heeft ze twee zoons (16 en 12) en een dochter (14). Deze week vertelt ze dat ze graag om haar eigen grappen lacht.

Grappig

Ik ben de leukste thuis, al zeg ik het zelf. Altijd al geweest. Vroeger, vergeleken met mijn ouders, broertjes en zus, was ik al veruit de grappigste van de zes. Daarna kwam mijn broertje Ridder, maar die had dan ook een goed voorbeeld. Ook met vriendinnen heb ik vroeger wat afgelachen, met vriendjes later ook, maar eigenlijk vooral om mijn eigen grappen. En dat doe ik nog steeds. Het is natuurlijk het leukst als anderen met me meelachen en me minstens even grappig vinden als ikzelf. Ik ben dan ook niet te beroerd om een grap te blijven herhalen, net zo lang tot de ander ‘m begrijpt. Of lief lacht om van me af te zijn.

Toch is er één persoon die (soms) grappiger is dan ik: mijn man. En dan niet eens in mijn bijzijn, maar vooral via de mail of met een geestig appje. Dan moet ik vaak zo ongelooflijk om hem lachen. Op de een of andere manier is hij op afstand nog grappiger dat in levenden lijve. Het komt dan ook regelmatig voor dat ik op mijn werk of in de trein zit te schateren na een berichtje van André. Toch gek, dat het zo werkt. Maar ook handig. Want dan ben ik niet alleen, maar blijf ik wel de leukste thuis.

Elsbeth

