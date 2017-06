Elsbeth (50): "Soms is het fijn om gewoon te vergeten"

Elsbeth Drijver (50) is coördinator tekstredactie. Met haar man André heeft ze 2 zoons (15 en 11) en een dochter (13). Waar voorheen haar geheugen haar nooit in de steek liet, vallen er nu soms wat gaten. Maar of ze dat zo erg vindt…?

Ik onthoud

Iedereen wil oud worden zonder al te veel lichamelijk ongemak, een gezond verstand en een goed geheugen. Mijn opa is op die manier 91 geworden. We belden hem ook toen hij hoogbejaard was nog steeds met vragen als: “Is de gebiedende wijs nou met dt of een t?” Dat hoorde ik mijn moeder dan vragen na een discussie met mijn vader over dat onderwerp. Die regel kon ze maar niet onthouden.

Tijdens discussies (ruzies) met mijn man, is het fijn dat ik net iets beter weet wat er in vorige discussies (ruzies) is geroepen dan hij. Dan komen die oude koeien me goed van pas. Maar die worden wel steeds zeldzamer. Gelukkig maar, want oude koeien horen in de sloot. Hoe vervelend het ook is dat ik steeds moeilijker op namen kan komen en afspraken gewoon vergeet als ik ze niet opschrijf, geeft het ook een bepaalde rust om een blinde vlek in het geheugen te hebben.

Zo heb ik sinds kort weer contact met Rinske, een vriendin van vroeger, met wie ik jaren geleden gebrouilleerd was geraakt. Toen ik haar toevallig tegenkwam tijdens een concert, vielen we elkaar als vanouds in de armen. We hadden allebei geen idee meer waar het precies was misgegaan, we wisten alleen nog waarom we elkaar zo leuk vonden. Als ik mijn dochter dreigend “Ik onthou!” hoor zeggen tegen haar plagende broer, denk ik: soms is het ook fijn om gewoon te vergeten.

Elsbeth

Tekst: Elsbeth Drijver