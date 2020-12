Else: “Ze herkende mijn faalangst, ze had er zelf ook jaren last van gehad”

“Ze kwam precies op het juiste moment.” Vrouwen vertellen over die ene oplettende persoon aan wie ze hun geluk of zelfs hun leven te danken hebben.

Else (35): “Bij een hip maandblad zochten ze een ‘vernieuwende’ vormgever. Ik stuurde meteen een brief en mijn portfolio, al was ik sceptisch. Ik was een buitenstaander, had de kunstacademie afgerond en wat kleine vormgevingsklussen gedaan, maar niet eerder voor een tijdschrift gewerkt.

Tot mijn verrassing werd ik uitgenodigd voor een gesprek en kreeg ik een contract voor zes maanden. Ik was dolblij en maakte een goede start. Mijn baas waardeerde het dat ik meedacht over de inhoud van het blad en was enthousiast over mijn ‘out of the box’-ideeën. Er bleek alleen minder tijd om ze uit te voeren dan ik had verwacht, en ik ben een perfectionist. Ik leg de lat soms onrealistisch hoog, en dat leidde tot faalangst. Ik kon ineens geen beslissingen meer nemen en in paniek deed ik dan maar wat. Ik maakte in het eerste nummer meteen een fout, wat leidde tot gemor op de redactie. Terecht, maar daardoor voelde ik een nog grotere druk om te bewijzen dat ik wel goed was. Ik werd me overmatig bewust van alles wat mis kon gaan. En toen ging er natuurlijk iets mis. Weer. Omdat ik op de valreep iets had veranderd, was een regel tekst weggevallen. Het werd gelukkig net op tijd opgemerkt, maar ik had mijn proeftijd duidelijk verprutst.”

Faalangst

“Mijn baas vroeg of we even konden praten. Beschaamd nam ik tegenover haar plaats, maar het gesprek verliep anders dan ik had verwacht. Ze roemde mijn toewijding aan het blad en noemde de bijzondere dingen die ik volgens haar had gemaakt. ‘Je bent een perfectionist’, constateerde ze. ‘Dat levert unieke prestaties op. Maar perfectionisme heeft ook een keerzijde. Heb je soms last van faalangst?’ Ze herkende het. Ze had er zelf jaren last van gehad en het kon haar nog steeds overvallen, al kon ze er nu goed mee omgaan. ‘Iedereen maakt fouten’, zei ze. ‘Je kunt fouten ook beschouwen als een leermoment.’ Dat had ze opgestoken van een cursus. Ze adviseerde mij diezelfde cursus te volgen en drukte me op het hart naar haar toe te komen als ik er last van had. Zij zou me dan herinneren aan de goede prestaties die ik had geleverd.”

Gierende onzekerheid

“Ik kon ook een kruisje op mijn hand zetten waar ik, in vlagen van gierende onzekerheid, naar moest kijken en dat me zou herinneren aan een moment waarop ik me sterk voelde. Voordat ik haar kamer verliet, zei ze ook nog: ‘Je contract wordt verlengd. Waarschijnlijk helpt dat ook tegen je faalangst.’ Ik kon haar wel zoenen! Ik denk dat de meeste andere chefs hadden gedacht: doei, weg met die dame. Zij zag me worstelen, gaf me zelfvertrouwen, en ook nog eens een vaste baan. Ik heb veel opgestoken van de cursus en zoals mijn baas al voorspelde: toen de prestatiedruk vanwege dat vaste contract verminderende, kon ik meer ontspannen in mijn werk. In de afgelopen zes jaar heb ik geen fout meer gemaakt.”

Tekst: Astrid Theunissen. Beeld: iStock