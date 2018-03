Elselien (27) is een echte held op sokken als het om boksen gaat

Elselien van Dieren (27) is producer en redacteur bij Libelle. Ze woont samen met Michiel. Wat boksen betreft zit er duidelijk geen Rico Verhoeven in Elselien…

Held op sokken

“Jongens, dit is Elselien. Jullie mogen niet op haar gezicht slaan, want ze heeft nog geen bitje.” Drie seconden geleden vond ik mezelf nog heel stoer met mijn geleende bokshandschoenen, nu voel ik me heel klein daar op die grote blauwe mat. Sláán? Op mijn gezicht? Kan ik hier nog weg?

Gelukkig blijkt het tijdens de kickboksles niet de bedoeling dat je je maatje expres op z’n hoofd timmert. Dat bitje is puur om je gebit te beschermen wanneer een stoot onverhoopt verkeerd terecht komt. Natuurlijk: boksen is een contactsport en ik loop heus weleens een blauwe plek op (die ik dan vol trots aan al mijn collega’s laat zien), maar het draait om het leren van de techniek. En om lekker in beweging te zijn. Want bewegen, dat doe je. Na een uurtje trainen ben ik nat van het zweet, en de volgende dag heb ik altijd wel ergens spierpijn.

Zo is het voor mij, held op sokken, heftig genoeg. Dus jullie gaan me niet in de ring zien. Hoe graag ik ook zou willen, er zit geen Rico Verhoeven in mij die alles op alles zet om zijn tegenstander uit te schakelen. Al blijkt deze wereldkampioen kickboksen buiten de ring ook een heel rustige kant te hebben, blijkt uit het interview dat volgende week in Libelle verschijnt. Dan haalt de 118 kilo wegende sportman zijn kroost van school en bezoekt hij ouderavonden. Spieren van staal, een hart van goud.

