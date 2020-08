Emile Ratelband (71) via draagmoeder vader geworden van 8e kind

De 71-jarige Emile Ratelband is voor de 8e keer vader geworden. Dit laat hij weten in een interview met Story. Zijn dochtertje draagt de naam Betheke-Pleun.

Het meisje is ter wereld gekomen via een draagmoeder.

Draagmoeder gezocht

2 jaar geleden deed Emile voor het eerst een oproep waarin hij een draagmoeder zocht. Hij wilde dolgraag nog een kindje, maar koos voor een draagmoeder omdat hij niet weer het risico wilde lopen zijn kinderen kwijt te raken bij een scheiding. Zo mocht hij zijn kinderen niet zien na een vechtscheiding met zijn ex Moon. Er kwam veel kritiek op de oproep van Emile. Veel mensen vonden dat het niet verantwoord is om op zijn leeftijd bewust voor het alleenstaande vaderschap te kiezen.

Moeilijk traject

Nu is Emile’s kinderwens toch in vervulling gegaan.Dat ging niet zonder slag of stoot, laat hij weten. “De hele zwangerschap hebben we in spanning gezeten. Het is immers al twee keer eerder misgegaan. Eén zwangerschap eindigde in een miskraam en de vorige keer kwam mijn kindje dood ter wereld. Toch wilde deze vrouw de moeder van mijn kind worden. Daar zal ik haar altijd dankbaar voor blijven”, vertelt hij aan Story.

Betekenis van de naam

Ook laat hij weten waar de bijzondere naam Betheke-Pleun vandaan komt: “Ze is vernoemd naar mijn moeder en mijn tante. Twee vrouwen die veel voor mij betekend hebben. Ze zouden dit heel mooi hebben gevonden. Ik noem haar Betheke.”

Leeftijd wijzigen

In 2018 kwam Emile in opspraak omdat hij zijn wettelijke leeftijd wilde wijzigen. Hij wilde dat het geboortejaar in zijn geboorteakte aangepast zou worden van 1949 naar 1969. Hij voelt zich namelijk naar eigen zeggen 20 jaar jonger. Dit verzoek werd afgewezen.

