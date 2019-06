Emile Ratelband heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij graag nog een keer vader zou willen worden, met behulp van een draagmoeder. Het geluk was echter niet aan zijn zijde, maar daar komt verandering in. Woensdag maakte de positiviteitsgoeroe bekend nog een kindje te mogen verwelkomen.

Emile vertelt aan Party dat zijn draagmoeder inmiddels 16 weken zwanger is en in oktober is uitgerekend. Het is het achtste kind voor Emile. Hij heeft al 7 kinderen bij 3 vrouwen. Emile zal het kindje zelf gaan opvoeden, zonder vrouw. De draagmoeder zal wel een rol in het leven van het kind blijven spelen, als ze dat wil.

Advertentie

Vader in spé

Eerder probeerde Emile met dezelfde draagmoeder al een kindje te krijgen, maar dit liep tot twee keer toe mis en eindigde in een miskraam. Nu is het dan toch gelukt. “Ik heb de eerste echo gezien. Mooi hoor, ik word er een beetje emotioneel van”, aldus Emile.

Zekerheid tijdens zwangerschap

De goeroe laat weten dat hij het zekere voor het onzekere neemt met de zwangerschap. Hij vertelt dat hij zowel een vruchtwaterpunctie wil laten doen om Syndroom van Down uit te sluiten en de draagmoeder zoveel mogelijk wil ontlasten om stress te voorkomen. Ze had eerder veel stress, maar daar heeft Emile haar vanaf geholpen. “Ik heb haar gecoacht bij wat ze moest doen en zo is het opgelost.”

Kritiek

Terwijl Emile in de wolken is, reageert niet iedereen positief op het nieuws: “Mensen zeggen tegen mij dat ik geouwehoer krijg, dat ik om problemen vraag, dat ik straks moet knokken voor mijn kind, mocht ze het niet willen afstaan. Maar ik ben niet voor niets een positief denker, ik ga uit van het goede in de mensen, anders kan ik beter van een brug springen”, aldus Emile.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP