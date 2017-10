5-jarige Emily wordt door zeldzame aandoening nu al ongesteld

Wanneer je 5 jaar oud bent, heb je nog geen idee wat je te wachten staat de rest van je leven. Je weet niet eens wat ongesteld zijn is. Helaas weet de 5-jarige Emily dat wel.

Het Britse meisje is namelijk op haar 5e lichamelijk al in de puberteit. Ze kreeg toen ze nog maar een paar jaar oud was al borsten en werd zelfs al ongesteld. Ook heeft ze last van acne en zweet ze veel.

Hormoonbalans

Door een zeldzame aandoening zit het meisje op haar 5e al bovenaan de groeicurve van een 8-jarige. Ze is daardoor veel groter dan andere meisjes en hierdoor begon ze vorig jaar ook al te menstrueren. In het ziekenhuis kwamen ze er al snel achter dat het meisje de hormoonbalans van een zwangere vrouw heeft. Dat zou allemaal komen door een vroegtijdige puberteit en de ziekte van Addison. Het meisje is daarnaast ook nog eens autistisch en heeft angststoornissen.

Hormoontherapie

De aandoening is te behandelen met hormoontherapie waarbij het meisje een keer in de 3 maanden injecties krijgt. Daardoor zal ze al in de menopauze komen, maar een andere oplossing is er niet. Het grote nadeel is alleen dat deze injecties 1000 euro per keer kosten en dat kunnen de ouders van het meisje niet onbeperkt betalen. Daarom zijn ze een actie gestart om geld in te zamelen voor het meisje. Het doel van de actie is 5000 dollar. Inmiddels is er al 3500 dollar opgehaald.



Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Gofundme.com.