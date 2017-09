Vanmiddag heeft er in een metro in Londen een aanslag plaatsgevonden. Bij die aanslag vielen 18 gewonden.

Toen Emma rustig in de metro zat, hoorde ze opeens mensen schreeuwen. Meteen daarna ontstond er paniek in het voertuig. Aan BBC vertelt de Britse Emma Stevie: “Het was verschrikkelijk. Mensen gilden en schreeuwden dat we moesten rennen. Iedereen rende de trein uit waardoor er op de trap mensen in de verdrukking raakten. Mensen lagen over elkaar, misschien wel honderd mensen tegen elkaar aan.” De brandweer wilde dat de mensen terug naar het perron zouden gaan omdat er door de verdrukking mensen gewond zouden raken, maar niemand deed dat volgens de vrouw.

Verwondingen

De vrouw stond zelf ook op de trap en probeerde zichzelf rustig te houden. Onder haar lag een zwangere vrouw. “Ik dacht alleen maar: ik hoop dat ik haar niet in de verdrukking breng.” Emma vertelt verder dat ze een klein jongetje met verwondingen aan zijn hoofd zag en een vrouw met brandwonden op haar handen. Zelf is ze niet gewond geraakt bij de aanslag.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: Kijk.