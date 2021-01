Emmy moet van haar baas naar kantoor: “De helft van de afdeling kreeg corona”

Maar liefst 30 procent van de werknemers die prima vanuit huis kan werken, gaat tóch naar de zaak. Ook Emmy (35) stapt nog iedere dag in de auto. Niet omdat ze dat zelf graag wil, maar omdat haar baas niet wil dat ze thuiswerkt. “Wonderlijk, helemaal als je bedenkt dat zijn eigen dochter in een ziekenhuis werkt.”

“Eerlijk is eerlijk: toen ik in de zomer van 2020 begon met mijn baan als back office-medewerker bij een middelgroot bedrijf, was ik blij dat ik naar kantoor mocht komen. Het aantal besmettingen was in die tijd laag en ik vond het fijn om face to face door collega’s te worden ingewerkt. Dat is toch prettiger dan op afstand.”

Advertentie

De tweede golf

“Maar toen kwam de tweede golf. Om me heen zag ik vrienden en familie met kantoorbanen weer fulltime thuiswerken, maar voor mij veranderde er niets. Ik werd nog steeds iedere dag op kantoor verwacht. Mijn collega’s vertelden dat ze zelfs tijdens de eerste golf amper een week vanuit huis hadden gewerkt, want volgens mijn baas kan een bedrijf niet draaien als werknemers thuiswerken. Hij claimt dat de telefoon niet makkelijk kan worden doorgeschakeld en denkt vooral dat we zonder zijn toezicht niets uitvoeren. Een thuiswerkdag is voor hem een verkapte vakantiedag.”