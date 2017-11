Emmy (31) wordt ondanks overlijden tóch nog moeder

Emmy wilde niets liever dan kinderen. Die droom laat haar man, Jake, nu uitkomen, nu zij er niet meer is.

Toen de Britse Emmy op een dag werd gemasseerd door haar liefde voelde hij een bobbeltje. Ze vreesden beiden het ergste en dat bleek waar te zijn. Emmy had schildklierkanker en het was uitgezaaid.

Hoop

Ze begon gelijk met chemotherapie. Jake: “Emmy zou geen baby kunnen dragen tijdens de chemo, omdat het schadelijk zou zijn voor de foetus. Maar ze wilde zo graag kinderen. Zelfs toen ze zich al zo slecht voelde door de tumor. Het idee dat we embryo’s konden laten invriezen hield haar op de been.”

Het stel zocht een draagmoeder en dat werd een jeugdvriendin van Emmy. Ze lieten de eicellen van Emmy bevruchten en Liz, de surrogaatmoeder, zou hun kind baren. Toen Emmy hoorde dat Liz zwanger was van haar kindje, zakte ze weg. “We zaten rond de tafel en zagen test positief worden”, vertelt Jake. “Minder dan een uur later kon Emmy amper haar ogen openhouden. Haar tank was leeg. Daarna is ze nooit meer helemaal bij kennis geweest”.

Nog een tegenslag

Toch ging het ook bij Liz mis. Ze kreeg een miskraam. Daar wist Emmy niets meer van, want een week voor de miskraam, was ze overleden. Toch zette Jake alles op alles om met de overgebleven eitjes van zijn grote liefde alsnog een kindje te krijgen. En dat werkte: de draagmoeder werd opnieuw zwanger. “Het wordt niet makkelijk, dat weet ik. Emmy zal er niet zijn als het kindje geboren wordt. Maar op deze manier heb ik toch nog iets van Emmy bij me en dat is het beste wat me kan overkomen. Zeker omdat ik weet dat het iets is wat ze altijd graag heeft gewild.”

Bron: AD. Beeld: Facebook