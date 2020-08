Emoties lopen hoog op in reünie ‘Over mijn lijk’ met Tim Hofman

De komende tijd blikt presentator Tim Hofman terug met de nabestaanden van de deelnemers van Over mijn lijk. Want hoe gaat het nu eigenlijk met hen?

Het is een emotioneel weerzien tijdens deze reünie en dat zorgt hier en daar voor wat tranen.

Nabestaanden

Tim volgde tijdens het achtste seizoen van Over mijn lijk 5 jonge mensen met een ongeneeslijke ziekte: Jeroen, Mirjam, Lotte, Fabienne en Alex. Hun levensverwachting was kort, maar dat weerhield ze er niet van om van het leven te genieten. Inmiddels zijn Jeroen, Mirjam, Lotte en Fabienne overleden. Op veler verzoek gaat Tim langs bij de nabestaanden om te vragen hoe het met ze is.

Bijzondere gesprekken

De beelden van de reünie deelt Tim op Instagram. In de eerste aflevering praat Tim Hofman in groepsverband met alle nabestaanden over hoe het afgelopen jaar hen is vergaan. Ook hebben ze het over het recente overlijden van Jeroen en legt Alex uit waarom hij het zo vreemd en rot vindt dat hij de enige van de serie is die nog leeft. “Bijzondere gesprekken, met bijzondere mensen”, zegt Tim.

Baarmoederhalskanker

In de tweede aflevering ligt de focus op Lotte: 30 jaar, getrouwd met Pieter en moeder van Lauren en Cato. In de zomer van 2017 kreeg Lotte te horen dat ze baarmoederhalskanker heeft en dat een besparende operatie niet mogelijk is omdat de tumor al groter is dan 2,5 centimeter. Ze ondergaat normale bestraling, inwendige bestraling én chemo. Lotte is onwijs strijdlustig en de verwachtingen waren goed. Toch ging het op een gegeven moment ineens achteruit. Op 7 november 2019 overeed ze.

Herinneringen

Tim gaat een klein jaar later langs bij haar man Pieter. Hij geeft toe dat het een tijdje heeft geduurd voordat hij alle gebeurtenissen een plekje kon geven, maar nu gaat het ‘best oké’. “In het begin, net na haar overlijden, was ik heel erg bang dat ik alles zou vergeten wat er gebeurd was en dat ik allemaal dingen over Lotte zou vergeten”, zegt hij eerlijk. Gelukkig kwamen zijn herinneringen langzaam terug, ook van de tijd toen Lotte nog niet ziek was. Daar is Pieter heel blij mee. Samen met de kinderen bezoekt hij nog regelmatig haar laatste rustplaats. “Ze willen even die bevestiging hebben, zo van: hier is mama. En als we daar zijn mogen ze schelpen leggen bij het graf en tekeningetjes maken in het zand.”

Brok in de keel

Iedere dag gaat het weer een beetje beter met Pieter, maar hij zit nog altijd vol verdriet. “Ze moet dít missen”, zegt hij met een brok in zijn keel. “Dat die meisjes zo aan het spelen zijn, echt wel zonde.” Als Tim hem vertelt dat Lotte ook hém moet missen, breekt hij. “Daar heb ik nog niet zo bij stil gestaan. Het is voor het eerst eigenlijk dat ik zoiets hoor.”

