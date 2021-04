We zitten midden in de lente, maar voor je het weet staat de zomer weer voor de deur. Wie zin heeft om het huis in een zomerse stemming te brengen, doet er goed aan om gele items weg te zetten. Geel is namelijk dé trendkleur van deze zomer.

Dit jaar mogen alle tinten geel voorbijkomen: van okergeel tot citroengeel. Wie het te heftig vindt om de muren gelijk een lik gele verf te geven, kan er ook voor kiezen om een oude stoel of een bloempot te verven. Leg een paar pastelgele kussens op de loungebank in de tuin of scoor een bos gele tulpen.

Tropische uitstraling

Deze vrolijke kan je interieur een warme uitstraling geven. Interieurwebsite Roomed legt uit dat je geel dan het beste als accentkleur in combinatie met warme rood- en oranjetinten kan gebruiken. Door deze kleuren met elkaar te combineren krijg je een tropische uitstraling en dat geeft een heerlijk Mediterraans sfeertje in huis.