Emotionele dag voor zanger Thomas Berge

Vorige week verraste Thomas Berge zijn zoontje nog door onaangekondigd langs te komen op vakantie, maar een week later stond de twee alweer een belangrijk moment te wachten.

We hebben misschien een niet al te beste augustus achter de rug, maar we moeten toch echt langzaam afscheid gaan nemen van de zomer. Dat begon voor Thomas Berge vandaag al, toen zijn zoontje voor het eerst naar school ging. Op Instagram schrijft hij in een emotioneel bericht: “En toen liet ik je handjes los, en ging je voor het eerst naar school.. Kan me nog vaag herinneren dat ik voor het eerst naar school ging, maar weet nu heel goed hoe mijn ouders zich toen hebben gevoeld, dankbaar voor hoe jij geworden bent en dat je als je groter word juiste, wijze en goede keuzes maakt♥️.”

Een bericht gedeeld door THOMAS BERGE (@thomasbergeofficial) op 21 Aug 2017 om 2:06 PDT

Bron: Show.nl. Beeld: Brunopress.