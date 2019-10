Emotionele Everon Jackson Hooi: "Ik zag het leven niet meer zitten"

Acteur Everon Jackson Hooi heeft het niet altijd makkelijk gehad. In Hollands Next Topmodel vertelt hij over de moeilijke tijd waarin hij worstelde met zijn geaardheid en het leven niet meer zag zitten.

In het programma is te zien hoe Everon in gesprek raakt met een van de kandidaten. Everon geeft de jonge deelnemer advies, waarbij hij een boekje opendoet over zijn eigen verleden. Op dat moment neemt het gesprek een emotionele wending.

Verschillende factoren

Hij vertelt over de lastige periode in zijn leven: “Ik merkte bij mijzelf op een gegeven moment van ‘shit ik kom niet vooruit’. Ik wist niet waar dat vandaan kwam.” Everon vertelt over zijn vader, die geen rol in zijn leven heeft gespeeld. Maar dat was niet het enige: “Bij mij waren het veel meer factoren, het was niet alleen mijn vader. Ik ben ook nog eens gay. En ook nog een neger, waardoor je je in sommige gevallen minder voelt.”

Juiste keuze

Wanneer hem gevraagd wordt hoe hij hieruit is gekomen, raakt hij zichtbaar geëmotioneerd en vertelt hij: “Ik zag het toen echt niet meer zitten. Ik zag mezelf niet meer en ik zag het leven niet meer zitten. Dat komt door mijn trauma’s. Toen kwam ik op het punt dat ik dacht: ik kap ermee of ik kies om er keihard voor te gaan. Gelukkig heb ik de juiste keuze gemaakt.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP