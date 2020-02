Emotionele Gordon vertelt bij Jinek over zijn nieuwe rol als ambassadeur

Gordon heeft de afgelopen jaren al de nodige programma’s met ouderen gemaakt, maar binnenkort mag hij nog een bijzondere functie aan zijn cv toevoegen. Hij wordt namelijk ambassadeur van het Nationaal Ouderenfonds. Dat die functie hem nauw aan het hart ligt, blijkt wel uit optreden in Jinek woensdagavond.

Wanneer hij het over eenzame ouderen heeft, wordt hij zo emotioneel dat Eva Jinek genoodzaakt is om zijn zinnen af te maken.

Weinig contact

In zijn nieuwe rol als ambassadeur zal Gordon zich inzetten om de problematiek rond eenzame ouderen op de kaart te zetten, iets wat nog altijd hard nodig is. Zo vertelt Eva dat veel ouderen minder dan één keer per maand sociaal contact hebben, iets waar zowel Eva als Gordon erg van schrikken.

Brok in keel

“Het feit dat ik ambassadeur ben geworden – ik ben enorm vereerd – is omdat ik al die mensen niet wil vergeten. Want we vergeten zoveel met zijn allen,” zo vertelt hij met een brok in zijn keel. Volgens de zanger leven we vandaag de dag in een maatschappij waar sociale media centraal staan. “Het is allemaal maar heel gewoon dat je de hele tijd op je telefoon kijkt, terwijl je ook andere dingen zou kunnen doen.”

“Pijnlijk”

Als Eva laat weten dat ze later het liefst door haar kinderen zou willen worden verzorgd, krijgt Gordon het moeilijk. “Wij hebben die cultuur niet, maar in landen zoals Spanje en Griekenland wordt oma gewoon in huis gehaald. Wij kennen dat niet…” En dat vindt hij heel confronterend om te zien: “Ik raak er geëmotioneerd van omdat ik bij die mensen thuiskom en de wanhoop soms zie (…) Het is pijnlijk, want ze hebben vaak geen keus. Hun hart blijft doortikken.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress