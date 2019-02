Emotionele Piet Paulusma krijgt van Matthijs 'zijn moment' in DWDD

Weerman Piet Paulusma (62) heeft een zware week: gisteren werd bekend dat hij niet langer welkom is om het weer te presenteren op SBS 6.

Matthijs van Nieuwkerk gaf hem de ruimte in De Wereld Draait Door om hier op te reageren.

“Er is gewoon gezegd: het is afgelopen met Piet op deze zender”, zei een emotionele Piet. Hij vindt het jammer dat hij de ’25 jaar niet vol kan maken’. Matthijs wilde dat Piet nog een keer het weerbericht zou presenteren, en wel in zijn programma. “We gaan met zijn allen de studio uit, richting het Westerpark. Daar doet Piet zijn weerbericht. We staan er omheen”. En zo geschiedde. Piet vertelt wat het weer wordt de komende dagen, met Matthijs aan zijn zijde. Op de achtergrond klinkt het nummer Always take the weather with you.

Dan vraagt hij nog wat het favoriete weer is van Matthijs. “April, in Parijs.” Piet: “Oké, jij naar Parijs, wij hier gewoon ‘out moarn’, tot morgen!”. Het was een gepaste afsluiting van DWDD. Gisteren werd duidelijk dat het contract van Piet na 23 jaar niet verlengd wordt.

De reacties op social media zijn positief. ‘Een mooi (w)eerbetoon’, wordt het genoemd.

#PietPaulusma krijgt passend afscheid van #Matthijs #DWDD Prachtig zo ga je om met een programma maker die de meeste kijkers trekt bij SBS6 https://t.co/chnOxxRIvT — Frits Sparnaaij (@CommentaryNL) 5 februari 2019

Mooi (w)eerbetoon van #pietpaulusma op #dwdd mooi, kneuterig, Hollands (of toch Fries?) en authentiek. — CreativeGlobetrotter (@budiloonen) 5 februari 2019

Bron: AD. Beeld: ANP