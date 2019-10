Emotionele prins Constantijn spreekt over verlies Friso in documentaire

Ter ere van zijn 50e verjaardag dit jaar laat prins Constantijn voor het eerst camera’s toe in zijn huis. Nooit eerder sprak hij zo openlijk over zijn privéleven. Voor de documentaire Constantijn, meer dan een prins maakt de broer van koning Willem-Alexander uitzondering, wat bijzondere beelden oplevert.

Prins Constantijn spreekt openhartig over prinses Laurentien en zijn kinderen Eloise, Claus-Casimir en Leonore, het vaderschap en het grote verlies van zijn broer, prins Friso.

Verlies prins Friso

De koninklijke familie verloor prins Friso aan gevolgen van de hersenbeschadiging die hij opliep bij een ski-ongeluk op 17 februari 2012. De prins lag langere tijd in coma en overleed op 12 augustus 2013 op 44-jarige leeftijd. Prins Constantijn spreekt zich in de RTL-documentaire voor het eerst uit over dit grote verlies in de familie.

Emoties

Wanneer het onderwerp Friso aangesneden wordt, breekt de stem van Constantijn direct. Het lukt hem een moment niet om zich te uiten, waarna hij vertelt: “Dit gebeurt wel eens. Soms kun je zo over iemand praten, en het volgende moment lukt het totaal niet meer”, begint hij met tranen in zijn ogen.

Groot gemis

“Dat is met mensen die er niet meer zijn zo moeilijk. De emoties zijn lastig. Als iemand er is, neem je diegene graag voor lief, zeker broers kun je wel vaak vervelend vinden”, verklaart hij. “Maar als iemand overlijdt dan blijven alle positieve herinneringen over, en je herinnert je die persoon in zijn beste vorm. Friso is nog overal. Ik denk niet dagelijks aan hem, maar hij is wel een belangrijk onderdeel van ons gezin”, besluit prins Constantijn geëmotioneerd.

Wil je de gehele documentaire over prins Constantijn terugkijken? Dan kun je dat hier doen.

Bron: RTL. Beeld: ANP