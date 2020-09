Emotionele Robèrt van Beckhoven bij ‘Heel Holland Bakt Kids’

Het is bijna zover: zaterdag begint ‘Heel Holland Bakt Kids’. Meesterpatissier Robèrt van Beckhoven geeft toe soms strenger te moeten zijn voor de ouders dan voor de kinderen.

Omdat de kinderen niet zelf mogen snijden en niet aan de oven mogen komen, doen de vader of moeder mee. Dan is het soms wel lastig de aanwezige ouders tot een halt te roepen omdat die in hun enthousiasme nogal eens geneigd zijn de boel over te nemen. “Als je niet uitkijkt, duwen fanatieke ouders hun kids aan de kant en nemen ze de regie over”, vertelt Robèrt in een interview met AD.

Gele kaart

Maar zowel Robèrt als Janny van der Heijden en André van Duin letten er scherp op dat dit niet gebeurt. “Het kind maakt het beslag, papa snijdt de taart door en het kind vult hem vervolgens weer. Doet die papa teveel, krijgt hij een spreekwoordelijke gele kaart. Het kost je een punt bij de beoordeling.”