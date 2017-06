Ouders zieke Sara (2) delen emotionele video

De ouders van peuter Sara plaatsten op haar 2e verjaardag een emotionele video online. Het meisje lijdt aan MDC1A, een zeldzame spierziekte waar nog weinig over bekend is. “Hoe vaak gaan we nog je verjaardag vieren”, vraagt vader Bram zich af.

Met de video hopen moeder Emine en vader Bram meer bekendheid te generen omtrent de spierziekte van hun dochtertje. Er is namelijk veel geld nodig voor onderzoek naar MDC1A en dat hopen ze in te zamelen via de Stichting Voor Sara.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron & beeld: Hart van Nederland.