Emotionele Willem-Alexander: ‘’Inés was ons zeer dierbaar’’

Koning Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima zijn dankbaar voor alle steunbetuigingen die ze hebben gekregen na het overlijden van Inés, de zus van Máxima. ‘’Ines was uniek en ons intens dierbaar. Het verdriet is daarom groot,’’ zo laat de koning gister weten bij aankomst in Riga.

De koning heeft het zichtbaar moeilijk met plotselinge verlies van zijn schoonzus. ‘’Het overlijden is een grote schok geweest voor ons en heeft ons heel erg aangegrepen.’’

Afwezigheid Máxima

Koning Willem-Alexander begint vandaag aan een staatsbezoek aan de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen. De koning zou het werkbezoek samen maken met koningin Máxima, maar die heeft vanwege het overlijden van haar jongste zus Inés al haar publieke optredens afgezegd

Begrafenis

Inés Zorreguieta is afgelopen vrijdag in Argentinië begraven. De uitvaart was in de buurt van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, in aanwezigheid van Máxima en koning Willem-Alexander en hun drie kinderen, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NOS/YouTube. Beeld: Screenshot YouTube