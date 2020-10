Pien (21): “Help, mijn moeder heeft het legenestsyndroom”

Afscheid nemen van je kind dat het ouderlijk huis verlaat: bij de een gaat de vlag uit, voor de ander breekt een periode van verdriet aan. Sommige vrouwen krijgen namelijk last van het zogeheten legenestsyndroom.

Jade (20), Sophie (21) en Pien (21) vertellen hoe het is om een moeder te hebben die daarmee worstelt.

“Ik merk dat mijn moeder er echt last van heeft. Als ik vijf minuten thuis ben, vraagt ze mij alweer naar mijn volgende bezoek. Ik heb dan echt zoiets van: ik ben er pas net. Behoorlijk irritant soms”, zegt Pien. “Mijn vader heeft er amper tot geen last van, het is echt alleen mijn moeder.” Ook Jade geeft aan dat haar moeder aan het legenestsyndroom lijdt. “Ze wil opeens een puppy nemen, belt me elke dag, stuurt me kaartjes en heeft een abonnement op Artis genomen. Laat ik daar nou net naast wonen.” En ook Sophie herkent dit: “Elke dag moet ik wel even een halfuurtje met mijn moeder bellen, dat heb ik mijn huisgenoten nog nooit zien doen.”

Moeilijk

Dagelijks contact houden met je moeder terwijl je niet meer thuis woont is niet altijd makkelijk. Hoewel? Jade: “Bijna op elke mogelijke manier probeert mijn moeder contact op te nemen. We bellen, ik krijg berichtjes, kaartjes en we videobellen of spreken met z’n tweeën af.” Pien herkent dit. Hoewel het meestal bij een belletje of facetimegesprek blijft, is haar moeder ook weleens onverwachts op bezoek gekomen. “Ze was zogenaamd in de buurt met vriendinnen en stond op de stoep terwijl ik niet thuis was. Ik had niet echt een andere keuze dan maar naar huis te gaan. Toen ik mijn moeder erop aansprak zei ze: ‘Ik weet het ook wel, maar ik vind het gewoon heel moeilijk.’ Dus ze is zich er wel van bewust, maar kan me nog niet goed loslaten. Dat vind ik lief, maar ook best lastig.”

Ideale situatie

Het is moeilijk om te bepalen waar nou de scheidslijn ligt. De ideale situatie is voor de moeders duidelijk een andere dan die voor het kind. Sophie: “Ik zou het liefst doordeweeks in Amsterdam zijn en in het weekend bij m’n ouders, maar ik wil vooral zelf bepalen wanneer ik kom. Het moet geen probleem zijn als ik er een keer niet ben.”

Nieuwe hobby’s

Je ziet vaak dat wanneer de kinderen uit huis zijn, ouders nieuwe of juist oude hobby’s oppakken, om zo de ‘leegte’ op te vullen. Dat geldt ook voor Piens moeder: “Ze is helemaal aan het bridgen geslagen en is ook voice-over bij een castingbureau. Dat vindt ze fantastisch. Mijn vader zoekt daarentegen de rust op en gaat veel het water op om te zeilen.” Jade: “Is het krijgen van een puppy een hobby? Ik vind van wel. Maar de grootste hobby is toch wel dat mijn ouders fietstochten gaan maken op de e-bike en daarna lekker gaan lunchen.”

Tips

Merk je dat je moeder het lastig vindt om je los te laten? Of ben jij in dit geval de moeder en herken je je hierin? Een aantal tips die kunnen helpen:

Wees erop voorbereid dat de relatie met je kinderen gaat veranderen

Kinderen worden ouder en krijgen daarmee andere interesses, nieuwe vrienden, gaan op kamers wonen et cetera. Dit kan allemaal van invloed zijn op de relatie tussen jou en je kind. Wees daarop voorbereid. Bezorg je kinderen geen schuldgevoel

In dat geval zullen ze minder snel op bezoek komen of contact zoeken. Vraag bijvoorbeeld niet in juli al of ze met Kerstmis naar huis komen. Neem geen grote beslissingen

Doe dit pas nadat het idee van een ‘leeg nest’ wat meer is geland en je over het verdriet heen bent. Je huis verkopen of huisdieren kopen uit droefheid kan je later opbreken. Wacht tot je je weer gelukkiger voelt en neem dan zo’n grote beslissing. Raadpleeg indien nodig een specialist

Het legenestsyndroom kan leiden tot depressie, het probleem bespreekbaar maken is dan ook erg belangrijk. Praat er eens over met vriendinnen of stap naar je huisarts. Bedenk dat er ook een hoop is wat je níet gaat missen als je zoon of dochter uit huis gaat.

Die troep, bijvoorbeeld.

Tekst: Fleur Tomholt. Beeld: iStock