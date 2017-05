Engelse dierentuin ontruimd na 'ernstig incident'

Rennen

Een bezoeker van de dierentuin stuurde na het incident een tweet de wereld in waarin hij zegt dat hij moest rennen voor zijn leven. “Medewerkers van de dierentuin schreeuwden dat iedereen zo snel mogelijk het park moest verlaten. Ik heb nog nooit zo hard gerend.”

Update: zojuist is bekend geworden dat een verzorger van de dierentuin vandaag is overleden nadat ze werd aangevallen door een tijger in een verblijf. De vrouw overleed ter plekke.

We attended an incident at Hamerton Zoo Park today. We are unable further info at this time but we can confirm that no animals have escaped.

— Cambs police (@CambsCops) 29 mei 2017