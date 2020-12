Youp van ’t Hek schreef het nummer Flappie toen hij 25 jaar was. 40 jaar later gaat er nog steeds geen Kerstmis voorbij dat we het nummer niet gehoord hebben. Na al die jaren is er ineens ook internationaal succes voor dit nummer. It was Christmas morning, 1961..

De Amerikaanse popmuzikant Todd Rundgren heeft een Engelstalige versie van Flappie opgenomen. Youp van ’t Hek wist daar niets van en kwam er woensdag achter toen iemand het nummer op Twitter met hem deelde. Het nummer is letterlijk vertaald en ook de muziek is hetzelfde gebleven. Omdat Flappie in het Engels niet zo lekker bekt, heeft Rundgren daar maar Floppy van gemaakt.

Engelse versie Flappie

Hoe de zanger op het idee is gekomen om dit nummer te vertalen – en wie hem daar wellicht bij heeft geholpen – is niet bekend. Youp had ook geen idee dat iemand met het nummer aan de slag was gegaan. In een reactie in het Parool zegt hij: “Ik hoorde zijn versie vanochtend en heb meteen mijn management gebeld, maar ook daar wisten ze van niets. Iedereen is vrij er een eigen versie van op te nemen natuurlijk. Ik vind ook dat hij het goed heeft gedaan. Toen ik hem Flappie hoorde zingen, dacht ik: nou, helemaal geen slecht nummer.”

Bron: Parool.nl. Beeld: Petronellanitta