Dit is de enige video ooit die meer dan 4 miljard keer is bekeken

Je hebt hits op internet én je hebt video’s die bijna door de helft van de wereldbevolking zijn bekeken.

Er zijn momenteel ongeveer 7,6 miljard mensen op onze planeet, en de video in kwestie is maar liefst meer dan 4 miljard keer aangeklikt op YouTube. Natuurlijk kunnen ook dezelfde mensen de video meerdere keren hebben bekeken, maar tóch. Om het maar even te vergelijken.

Nee, het gaat niet om bovenstaande parodie-versie van Donald Trump, maar om de ultieme zomerhit van dit jaar, ‘Despacito’. Met deze mijlpaal breekt het nummer het ultieme record.

Opvolger

Het Spaanstalige nummer van Luis Fonsi en Daddy Yankee stond in maar liefst 37 landen op nummer 1. Om een inhaalslag hoeven de zangers zich voorlopig nog geen zorgen te maken. Nummer 2 op de lijst is: “See You Again van Charlie Puth en Wiz Khalifa”, die momenteel 3,15 miljard keer is bekeken.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP