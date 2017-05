Ine is de enige vrouw in Nederland die leeft zónder een hart

Ine Toll (52) uit het Brabantse Stiphart is de enige vrouw in Nederland die leeft met een kunsthart. En dat is ontzettend bijzonder.

Want wereldwijd zijn er maar 11 mensen die kunnen leven zonder echt hart.

En dat zal ze zo hebben, voor de rest van haar leven. In een interview aan het AD vertelt ze dat haar eigen hart een tumor had. Die kon niet worden verwijderd en daarom zag het er een jaar geleden niet goed uit voor de vrouw. De artsen opereerden haar en haalden de tumor weg. Het was een riskante operatie, maar wel succesvol uitgevoerd.

In een tas

Het succes was echter niet van lange duur. Al snel groeide de tumor in het hart van Ine weer terug. Er waren ook uitzaaiingen in haar longen en in haar baarmoeder: iets dat zelden tot nooit voorkomt. Chemokuren zorgen ervoor dat haar tumor niet verder groeit, maar het zal niet verdwijnen. Artsen weten dat ze hiermee niet lang zal leven. Ine hoort vervolgens over de optie om een kunsthart te krijgen, en na een zware operatie en 2 maanden verblijf in het ziekenhuis, maag ze naar huis met haar nieuwe hart. Die draagt ze met zich mee in een rugtas.

Nieuw leven

Ine is door diepe dalen gegaan, maar houdt zich sterk en weet nu hoe ze met haar beperking om moet gaan. Ook voor haar partner Hans is het niet altijd makkelijk geweest: “Maar dankzij haar nuchtere instelling en manier van leven gaat het prima. Ze gaat niet in een hoek zitten, bedrukt en angstig. Als ze dat zou doen, zou dat veel zwaarder zijn voor haar omgeving. Ze weet wat ze nu heeft en daar is ze dolgelukkig mee.” De langst levende patiënt loopt al 4,7 jaar rond met zo’n kunsthart.

Enige vrouw in Nederland met kunsthart maakt veel los; Ine Toll uit Stiphout blij met alle aandacht https://t.co/hMo0y39Bq0 pic.twitter.com/JRK6ZfapzM — Eindhovens Dagblad (@ED_Helmond) 15 mei 2017

Bron: AD. Beeld: Getty