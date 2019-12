Dít is waarschijnlijk met de enkel van Badr Hari aan de hand

Gisteravond was dé kickboxwedstrijd tussen Rico Verhoeven en Badr Hari. Hari stond er sterk voor, maar kon door een blessure in zijn enkel niet meer verder vechten. Dat zorgde ervoor dat Verhoeven nog steeds de titel wereldkampioen heeft.

Maar wat gebeurde er precies met de enkel van Badr Hari?

Gips

Op dit moment is het been van Hari in het gips gezet, vertelt zijn trainer Mike Passenier aan NUsport. “Hij heeft in elk geval geen breuken, het heeft iets te maken met de enkelbanden”, aldus de trainer. Hari zal nu een aantal maanden moeten revalideren. Hoelang dit precies gaat duren, is nog niet bekend.

Brancard

Hari stond er goed voor tijdens de wedstrijd. Hij had Verhoeven al tweemaal voor 8 seconden naar de grond gewerkt. In de 3e ronde deelde hij een draaitrap uit aan Verhoeven, die geblokkeerd werd. Dat is ook het moment waarop Hari de blessure opliep. Met tranen in zijn ogen moest hij de wedstrijd opgeven en werd hij per brandcard uit de Gelredome gedragen.

3e gevecht

Het was al het 2e gevecht tussen de boxers Verhoeven en Hari. In het eerste gevecht, dat 3 jaar geleden plaatsvond, moest Hari opgeven vanwege een gescheurde armspier. Beiden laten weten voor de 3e keer tegen elkaar te willen vechten.

Bron: NUsport. Beeld: ANP