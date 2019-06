Vrouw grijpt in als buschauffeur epileptische aanval krijgt tijdens rit

Een busrit in Groningen liep vrijdagavond met een sisser af. De buschauffeur kreeg tijdens het sturen een epileptische aanval.

Angstige momenten in de volle bus, maar gelukkig grepen 2 vrouwen op tijd in.

Gebonk

“Op een gegeven moment ontstond er gebonk en gerem”, vertelt een van de passagiers tegen RTV Noord over het moment dat het misging. “Ik dacht gelijk: er wordt iemand niet goed in de bus.” Die zat vol met hardlopers van het evenement The Green Trail, dat vrijdagavond plaatsvond in Groningen. “Er was een vrij jonge dame die op de rem heeft getrapt. Daardoor kwam de bus al snel stil tot stilstand naast het Hoendiep.”

Bloemetje

Gelukkig raakte niemand gewond bij de noodrem. De reddende engel was wel ‘heel erg in paniek’. “Dat meisje verdient een medaille. Ze heeft een ramp voorkomen.” Ook de buschauffeur maakt het goed. Busbedrijf Qbuzz laat weten aan RTV Noord dat hij inmiddels weer thuis is. Ook is er een bedankje naar de 2 hulpende vrouwen gestuurd. “Ze ontvangen bloemen en zijn komende week uitgenodigd om hun verhaal te vertellen en te horen hoe het met de chauffeur gaat.”

Rijden na epileptische aanval

Volgens de regels, mag de buschauffeur voorlopig niet meer achter het stuur kruipen. Dat zal pas over 5 jaar zijn, mits het bij deze ene epileptische aanval blijft en hij geen medicijnen tegen epilepsie hoeft te slikken. Maar onder bepaalde voorwaarden kan het vervroegd worden naar 2 jaar. Eerst maar even goed herstellen.

Bron: RTV Noord, epilepsie.nl. Beeld: iStock