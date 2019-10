Epke Zonderland deelt lieve foto van zijn gezin om 'mooiste jaar ooit' te vieren

Hiep, hiep, hoera! Bert Eize, het zoontje van turner Epke Zonderland (33), is zondag jarig. Om zijn allereerste verjaardag te vieren deelt hij een lieve foto van gezin Zonderland.

“Mooiste jaar ooit”, blikt de Olympisch kampioen terug op de komst van zijn kleine.

Lokwinske

De trotse vader deelt een vrolijke foto. “Onze zoon Bert Eize 1 jaar vandaag!”, schrijft hij daarbij. De topsporter krijgt een aantal felicitaties in het Fries: “Lokwinske”, schrijft schaatser Jorrit Bergsma. Epke Jan is namelijk in Friesland geboren.

Jawoord

De Nederlandse turner werd op de Olympische Zomerspelen van 2012 te Londen olympisch kampioen op het onderdeel rekstok. In 2013, 2014 én 2018 werd hij wereldkampioen in deze discipline. Zijn vrouw Linda kent hij sinds 2010. In 2015 vroeg hij haar ten huwelijk tijdens een vakantie in Marrakech en in 2016 trouwde het liefdeskoppel in Heerenveen.

Op 13 oktober werd de kleine Bert geboren. “Dankbaar en blij”, schreef hij toen.

