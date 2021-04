Epke Zonderland voor de tweede keer vader geworden: “Genieten volop”

Het Europese geneesmiddelenbureau heeft een zeldzame vorm van trombose en een tekort aan bloedplaatjes officieel aangemerkt als zeer zeldzame bijwerking van het AstraZeneca-vaccin. Maar wat is die zeldzame vorm van trombose? En wat zijn de symptomen?

De zeldzame vorm van trombose is nu officieel een bijwerking van het AstraZeneca-vaccin, maar het voordeel dat het vaccin oplevert nog altijd groter dan de risico’s die het met zich meebrengt, melden ze daarbij. Ook bij het Janssen vaccin zijn drie meldingen (op 4,5 miljoen mensen die dit vaccin al hebben gekregen) bekend van deze bijwerking. Naar verwachting gaat het wereldwijd om een kans van 1 op 100.000 dat je na gevaccineerd te zijn deze vorm van trombose kunt krijgen. Uit de meest recente cijfers blijkt dat deze bijwerkingen zich voordoen bij 0,00065 procent van de prikken.

Bloedklonters na vaccinatie

Het EMA geeft als verklaring voor de zeldzame bijwerking een immuunrespons: VIPIT, voluit: vaccine-induced prothrombotic immune thrombocytopenia. Deze reactie lijdt tot een aandoening die lijkt op een aandoening die soms optreedt na gebruik van het geneesmiddel heparine, een middels dat wordt gebruikt om bloedstolsels te voorkomen of behandelen. Bij de immuunreactie worden bloedplaatjes sterk geactiveerd, vertelt een Belgische cardioloog aan het Nieuwsblad. Zo’n normale reactie zorgt ervoor dat bloed stolt en stopt met bloeden als we ons bijvoorbeeld snijden, maar bij deze heftige variant zorgt het voor bloedklonters op onnodige plaatsen en een tekort aan bloedplaatjes op andere plaatsen in ons lichaam.