Ab Osterhaus in ‘Op1’: “Er komt hoe dan ook een lockdown”

Hoewel er de afgelopen dagen een lichte afvlakking te zien is in het aantal corona-besmettingen, is er volgens viroloog Ab Osterhaus nog geen reden tot blijdschap. In de talkshow ‘Op1’ liet hij dinsdagavond weten dat een korte, totale lockdown nodig is om het tij te keren.

“Ik denk dat het niet zo verder kan,” geeft de bezorgde viroloog aan.

Geen daling in RIVM-cijfers

Twee weken geleden was er een toename in de corona-besmettingen van 60 procent te zien, vorige week lag dat op 30 procent. Ook de afgelopen dagen was er sprake van een lichte afvlakking. Hoewel je zou denken dat dit betekent dat het eindelijk weer de goede kant op gaat, is dit volgens Osterhaus niet het geval. Volgens hem zien we nog steeds geen daling in de RIVM-cijfers. “We zien enigszins een afvlakking, maar we moeten een daling zien. Daarvoor moeten andere dingen gebeuren.”