Erfenis Els Borst zorgt voor terugkeer kankermedicijn

Chemicus Sjaak Neefjes probeert met geld uit de erfenis van zijn in 2014 vermoorde schoonmoeder Els Borst een kankermedicijn terug te halen. Dit medicijn is in Nederland van de markt is verdwenen nadat het patent is verlopen.

Neefjes heeft met het geld de productie van het geneesmiddel in India in gang gezet. “Goed dat we van tevoren niet wisten hoe moeilijk het zou worden. Anders hadden we het misschien niet aangedurfd”, zegt de chemicus erover tegen de Volkskrant.

Acla

Het gaat om het middel aclarubicine, een chemomiddel dat het leven van patiënten met myeloïde leukemie kan verlengen en volgens sommigen misschien wel kan genezen. In Nederland is vorig jaar bij 750 mensen dit type van bloedkanker vastgesteld.

Mooi gebaar

Zijn vrouw Andra, de dochter van Els Borst, vond het ook passend om haar erfenis hieraan te besteden. “Els heeft veel voor kankerpatiënten gedaan, als minister maar ook daarna”, vertelt Neefjes. “Ik had een hele goede band met haar, ze was zeer geïnteresseerd in mijn werk. Ik heb haar nog verteld dat ik hiermee bezig was, dat vond ze prachtig.”

Reis

Maar makkelijk is het niet. Al zo’n 7 jaar is hij bezig met dit project, waarin het draait om de trouwkoffer van zijn Chinese onderzoeker, een Finse vriezer met bacteriën en een biotechbedrijf in India. Momenteel zijn ze bezig met hun reis naar Ahmedabad, waar ze in vaten van vijfduizend liter het medicijn moeten gaan brouwen. Één onderdeel hiervan lukte de Indiase biochemici namelijk niet.

Patent

Neefjes probeert al tijden te achterhalen waarom het medicijn is verdwenen in Europa. Volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is het middel in Nederland niet eens op de markt geweest. Volgens Deense onderzoekers was er sprake van “commerciële redenen”.

Herinnerd om wat ze heeft gedaan

Neefjes zegt dat het zonder erfenis van Els Borst nooit zou zijn gelukt om het medicijn naar Nederland te halen. “Wat er is gebeurd kunnen we niet veranderen. Maar wij willen niet dat ze wordt herinnerd om haar dood. Ze moet worden herdacht om wat ze in haar leven heeft gedaan, niet om hoe ze is geëindigd. Daarom gebruiken we haar geld om een medicijn terug te brengen naar de patiënt. Dat vinden wij een mooie nagedachtenis.”

Bron: de Volkskrant. Beeld: ANP