Hier ergerden kijkers zich aan tijdens prijsuitreiking van Rico Verhoeven

Er werd al langere tijd over gesproken: dé kickboxwedstrijd tussen Rico Verhoeven en Badr Hari. Maar liefst 3,5 miljoen mensen zaten met smart te wachten wie de terechte winnaar van deze wedstrijd was.

Het evenement werd gehouden in de Gelredome in Arnhem, waar 31.000 bezoekers in spanning zaten te kijken. De meest bekeken programma’s op tv hadden allemaal te maken met de wedstrijd.

Anticlimax

Voor het gevecht van Hari en Verhoeven, speelden 4 andere partijen. Om half 11 ’s avonds begon het echte gevecht. Dat is ook duidelijk te zien aan de kijkcijfers, want die waren op dat moment op zijn hoogst. Helaas was het gevecht maar van korte duur. Want het eindigde in een anticlimax in de 3e ronde. Badr Hari raakte geblesseerd, wat betekent dat Rico Verhoeven zijn wereldtitel behoudt.

Ergenis

De kijkers waren overigens niet blij met de zender Veronica, waarop de wedstrijd te zien was. Tijdens de overwinningsspeech van Verhoeven, en het moment waarop hij de riem ontving, zond Veronica reclame uit. Op Twitter werd duidelijke frustratie geuit:

Dan heb je de hele avond honderden reclames moeten slikken, ellenlange vooruitblikken gezien, een paar kleine gevechten moeten zien EN DAN LAAT JE DE UITREIKING EN SPEECH VAN RICO NIET ZIEN?? Damn you Veronica! #ricovsbadr — Lianne van Veen (@Liedje87) December 21, 2019

@veronicatv 3,5 miljoen NL wachtend op de speech van Rico en dan doodleuk reclame starten. You suck! Begin er dan niet aan. Hopelijk staat er een andere zender op met meer respect voor z’n kijkers. — Mvl (@Yellowsummit) December 22, 2019

En afgelopen! Rico zijn speech gemist door die kutreclame..? — Kischa🌷🌪🔥 ❌❌❌ (@Jejofoxia) December 21, 2019

Teleurgesteld

Verhoeven laat op Instagram weten teleurgesteld te zijn in de wedstrijd. Hij vertelt dat hij nog nooit zó dichtbij is geweest om een wedstrijd te verliezen. “Dit winnen of verliezen, hoe je het ook wilt zien, het is niet belangrijk… Veilig thuiskomen bij degenen van wie je houdt is het enige dat telt”, schrijft Verhoeven onder zijn post. Hij gaat verder: “Badr, ik wil je bedanken voor een geweldig gevecht en ik hoop dat je snel beter wordt. We zien elkaar weer.”

Bron: NOS. Beeld: ANP