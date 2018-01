Eric Corton is 25 kilo afgevallen en ziet er nóg beter uit dan hij al deed

Voor Eric Corton hebben wij al tijden (of altijd?) een zwakke plek, maar nu de presentator en acteur gezonder en bewuster is gaan leven, ziet hij er beter uit dan ooit.

“De eerste tien kilo’s vlogen eraf alleen al door de drank te laten staan”, vertelt Eric Corton in een interview met het AD. “Sinds ik geen alcohol meer drink, ben ik een man van rust en reinheid.”

Acceptatie

Niet iedereen accepteert ‘de nieuwe Eric’, dat merkt hij zelf ook. Regelmatig krijgt hij op feestjes tot driemaal toe door eenzelfde persoon drank aangeboden. Voor dat soort mensen heeft de acteur een snoeihard antwoord: “Luister, besef dat je tot drie keer toe aan een ex-alcoholist vraagt om weer te drinken, omdat jíj het gezellig vindt.” Go, Eric!

Advies van Eric

Erics tip? “Als het om slechte gewoonten gaat, moet je het jezelf niet te moeilijk maken. Dus, voorbeeldje, nooit vóór de feestdagen beginnen met afvallen.”

De presentator en acteur genoot daarom met volle teugen van de zomer van 2016 en besloot om daarna, op 1 september zijn leven om te gooien. Hij woog toen bijna 124 kilo, bij een lengte van 1,96 meter. Nu tikt de weegschaal 98,5 kilo aan.

Wielrennen

Vooral voor mensen die verslavingsgevoelig zijn is het goed om dat in het positieve om te draaien, meent Eric. “Er zit maar één ding op: een gezonde verslaving. Die van mij heet wielrennen.”

De wielrenfiets is ondertussen Erics grote vriend en bovendien een véél leukere maat dan de fles. En dat is te zien. Hij stráált als nooit tevoren en dat is niet alleen om de kwijtgeraakte kilo’s.

Zo hé!

Het verschil is vooral in zijn gezicht te zien, vind je niet?

Eric Corton toen:

Eric Corton nu:

Bron: AD.nl. Beeld: ANP