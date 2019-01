Eric Corton viert vijftigste verjaardag met ontroerende foto

Hij had naar eigen zeggen nooit gedacht dat hij oud zou worden. Altijd gedacht dat hij jong op zou branden. Toch is Eric Corton vandaag echt 50 jaar geworden.

Om bij die mijlpaal stil te staan, plaatste hij eerder vandaag een bijzondere foto op zijn Instagram. Uit 1973!

Stukkie trappen

“Ik was net 4 en trots op m’n fiets met zijwieltjes, poserend in onze garage”, begint Eric. “Voor mijn gevoel een eeuwigheid geleden. Nooit gedacht dat ik oud zou worden. Nooit. Altijd gedacht dat ik jong op zou branden. Dat is niet gebeurd. Gelukkig maar. Vandaag word ik 50 en heb ik het gevoel meer in balans te zijn dan ooit… Ik zie nog steeds best vaak de wrange grijns van het leven maar beantwoord hem nu met een lach, met liefde en met zachtheid. Of ik ga gewoon een stukkie trappen…”

Mooi gesproken, Eric. Gefeliciteerd. Op het leven!

