'Dream school' kijkers geëmotioneerd door verdriet van rector Eric

De kijkers van Dream school waren ontroerd nadat rector Eric verdrietig nieuws kreeg over zijn vader. In de aflevering kon hij zijn tranen niet bedwingen.

De vader van Eric ligt op sterven. Zodra Lucia Rijker aan hem vraagt hoe het met hem gaat, raakt hij geëmotioneerd. “Als je 48 jaar geleden bij wijze van spreken 4 miljard vaders had neergezet was ik naar hem gelopen en had ik gezegd: ‘jou moet ik hebben’”, vertelt Eric aan Lucia terwijl de tranen over zijn wangen lopen.