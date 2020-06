Erica en Martien Meiland vieren hun 35-jarig huwelijk

Ze hebben zo hun ups en downs gehad, maar vandaag vieren Martien en Erica Meiland toch echt hun 35-jarige huwelijk. Of zoals Martien het schrijft: ‘35 jaar met enkele tussenposes’.

Om dat te vieren is het hele gezin samengekomen voor een feestelijk etentje.

Platonische liefde

Dat de liefde tussen Erica en Martien vooral platonisch is, was natuurlijk al lange tijd duidelijk. De kasteelheer ontdekte rond zijn 40ste dat hij op mannen valt en scheidde van Erica. De 2 hebben elkaar toch teruggevonden.

Belastingaanslag

Begin vorig jaar was te zien hoe de twee opnieuw in het bootje stapten. “We beseften uiteindelijk dat we elkaar niet meer konden missen. En dat is ook houden van, hè”, zei Martien destijds over hun trouwdag. Toch heeft het huwelijk ook een praktische kant. “Als een van ons overlijdt en we zijn niet gehuwd, krijgt de ander een vette belastingaanslag.”

Op naar de volgende 35 jaar!

Dit bericht bekijken op Instagram Vandaag 35 jaar getrouwd met enkele tussenposes 😃 Een bericht gedeeld door Martien Meiland (@martienmeiland) op 3 Jun 2020 om 4:50 (PDT)

