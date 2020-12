Erica Meiland blikt terug op angstige kerst: “We waren helemaal in paniek”

Voor de familie Meiland is kerst altijd één groot feest: ze kunnen tijd met hun familie doorbrengen, lekker eten en natuurlijk ‘wijnen, wijnen, wijnen!’. Toch is er een kerst waar Erica Meiland niet bepaald met plezier op terugkijkt.

In de nieuwste Beau Monde blikt ze terug op het moment dat ze een knobbeltje in haar borst vond.

Advertentie

“We waren helemaal in paniek”

“Ik heb één heel enge kerst gehad: op Eerste Kerstdag voelde ik namelijk ’s ochtends een knobbeltje in mijn borst,” zo vertelt ze. “Op zo’n moment gaat er zoveel door je heen. Ik heb iedereen gebeld en we waren allemaal in paniek.” Gelukkig voor Erica mocht ze van haar huisarts direct langskomen om te kijken wat er aan de hand was. “Het bleek een spatader te zijn, op een heel gekke plek. Ik was zo opgelucht dat het niks ernstig was, daar hebben we die avond wel even een borrel op gedronken.”