Verdrietig nieuws: relatie Erica Meiland is gestrand

Philip Freriks is al jaren een bekend gezicht op de Nederlandse televisie. Van 1996 tot en met 2009 was hij nieuwslezer van het NOS Journaal en vandaag de dag is hij vooral bekend als presentator van De slimste mens.

Maar wie is eigenlijk de vrouw die aan zijn zijde staat?

Philip is getrouwd met Lili. De twee zijn zo’n 55 jaar geleden getrouwd in Parijs: Lili is een Française en samen hebben ze één zoon, Emmanuel. Ze wonen afwisselend in Parijs en in Amsterdam. Hij kan uitstekend Frans spreken, maar, zo zegt hij in een interview met de Volkskrant: “Alleen met mijn echtgenote spreek ik altijd Frans.”

Zijn vrouw staat weinig in de schijnwerpers. “De reden dat mijn vrouw weinig in de publiciteit komt, terwijl we toch al vijftig jaar getrouwd zijn, is dat ze er niet zo veel zin in heeft in het volle licht te treden. Dat ligt niet in haar aard en ik vind het ook wel best zo”, vertelt hij.

Over De slimste mens is hij positief. Ook over de samenwerking met mopperkont Maarten van Rossem. “Sommige kijkers denken dat Maarten en ik niet met elkaar kunnen opschieten, maar het tegendeel is waar. Het hoort bij het spel dat we proberen elkaar vliegen af te vangen. Als een van ons wil stoppen met De slimste mens, vertelt hij dat eerst aan de ander. Dat hebben we afgesproken. Maar het is niet aan de orde. We zijn nog zodanig in conditie dat we het nog wel even volhouden.’

Lili en Philip in 2015, bij de 50e ‘verjaardag’ van de Nationale Opera.

