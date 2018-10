Erica Terpstra: "Iedereen is het waard om in je hart te sluiten"

Ze mag dan 75 zijn, Erica Terpstra voelt zich soms net Alice in Wonderland. Want: “Het houdt maar niet op.” Zo schreef ze een kinderboek én is ze dit najaar weer in Erica op Reis te zien. Ondanks de zware periode die achter haar ligt, blijft ze een rasoptimist. “Ik loop glunderend door het leven.”

Hoe is het nu met je?

“Goed, al zou ik wel graag nog mobieler willen zijn dan ik ben. Maar ik train drie keer in de week met mijn personal trainer op de boulevard van Scheveningen: looptraining en boksen. Boksen op mijn 75e, hoe vind je dát? Het is zó stoer om te doen, ik vind het heerlijk. De rest van de week doe ik elke dag via de televisie mee aan Nederland Beweegt. Dat is maar een kwartiertje, en kan ik iedereen aanraden.”

Ben je bezig met ouder worden?

“Ik kan en wil ook niet ontkennen dat ik ouder word, waarom zou ik? Ik vind het een spannende levensfase en daar horen ook ongemakken bij. Maar wow, ik krijg nog steeds zo veel cadeautjes van het leven.”

Wat is dat toch met die positiviteit van jou?

“Ik ben zo gebakken. Natuurlijk heb ik ook mijn dieptepunten, mijn verdriet en zorgen. Maar ik kijk liever naar wat er wél is. Er zijn weleens aanvragen geweest van uitgeverijen om een biografie van mijn leven te maken. Maar ik vind dat ijdeltuiterij. Dat soort boeken wordt pas écht leuk als je allerlei indiscrete dingen zou vertellen. En ik heb een hóóp leuke, indiscrete dingen meegemaakt. Maar die blijven bij mij. En nee, ik ben nog nooit voor het programma Zomergasten gevraagd. Sterker, ik weet niet of dat wel zo’n goed idee zou zijn. Ik hoef niet zo nodig iets ‘na’ te laten. Al hoop ik dat mensen misschien indirect iets via mij oppikken, doordat ik ben wie ik ben. En dat is dat je positief in het leven mag staan, en écht kan leren van andere culturen en mensen die anders zijn. Laat je vooroordelen vallen en open je hart. Dat is genoeg. Ik ben gewoon bang voor ijdeltuiterij.”

Waarom is dat?

“Ik ben politica geweest, dat vind ik al ijdel genoeg. Kijk, als ik tegenwoordig op reis ben voor mijn programma is er nooit visagie bij. Dat zou ook gek zijn, wat moet ik met valse wimpers op een rijstveld? Maar bij veertig graden druipt het zweet soms van me af. Daarom heb ik altijd een zeemleren lap bij me. Die haal ik vlak voordat we gaan draaien gewoon even over mijn gezicht, klaar. Wel zo functioneel.”

MEER ERICA

Je leest het hele interview in Libelle 46, vrijdag 26 oktober in de winkel. Vanaf 15 november is Erica weer te zien in een nieuw seizoen van Erica op Reis. Klik hier voor meer informatie over Erica’s kinderboek Een knipoog van de Boeddha (Uitgeverij Gottmer).

Interview: Liesbeth Smit. Fotografie: Petronellannita.