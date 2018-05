Zo zag Erica Terpstra eruit toen ze als zwemmer de ene na de andere medaille binnensleepte

Erica Terpstra, geboren op 26 mei 1943 in Den Haag, was een couveusekindje. Als meisje was ze nog steeds zó iel dat de huisarts adviseerde: “Laat dat kind maar gaan zwemmen, daar wordt ze misschien wat steviger van!”

En dus kwam Erica Terpstra, voormalig zwemkampioene, staatssecretaris en Tweede Kamerlid, terecht bij de Haagse Zwem&Polo Club de H.Z. & P.C. Het bleek een gouden greep. Ze werd Nederlands, Europees en – met haar tweede plaats – bíjna Olympisch kampioen.

Hoogtijdagen

Van het begin van de jaren ’60, de gouden tijden van Erica, zijn nog hartstikke veel foto’s te vinden. En wat voor. Op elke foto straalt de goedlachse sporter. Ze is inmiddels wat ouder en inderdaad steviger geworden, maar eigenlijk geen spat veranderd.



In 1964 als piepjonge zwemmer in het sportbad van Rotterdam.



Zwemsters Erica en Adri Lasterie leren in 1964 in Tokio met stokjes eten.



“Hoewel een typisch mannelijk Mexicaans hoofddeksel, op de vrouwelijke leden van de ploeg die vanmorgen uit Mexico in ons land terugkeerden oefende de sombrero toch de meeste aantrekkingskracht uit”, schreef het ANP in 1966 bij deze foto. Erica helemaal op rechts.



Erica op haar bruiloft in 1967; ze trouwde met Jaap Verkerk, een Delftse student, rechts van haar zwemvriendin Ada Kok.

Bron en beeld: ANP