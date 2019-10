Erica Meiland maakt zich zorgen om Martien: "Kijk hoe mager hij eruit ziet"

De familie Meiland werkt ontzettend hard in hun Franse chateau. Alleen maakt Erica zich soms wel zorgen om Martien.

Hij is tijdens de verbouwing heel wat kilo’s verloren.

Wijnen, wijnen, wijnen

Patty Brard brengt voor opnames van haar programma Zo goed als nieuw een bezoekje aan Frankrijk. Tijdens haar verblijf in het kasteel van familie Meiland vraagt ze Erica het hemd van het lijf. Uiteraard onder het genot van een wijntje. “Alhoewel ik zelf niet meer drink, moest ik het befaamde borreluurtje natuurlijk wel een keer meemaken”, zegt Patty tegen De Telegraaf.

Druk leven

Het is Patty tijdens haar verblijf in ieder geval duidelijk geworden dat de Meilandjes hard, maar dan ook écht hard werken. Het chateau zit de komende jaren stampvol, Martien maakt tv-programma’s in Nederland en dan zijn ze ook nog bezig met de verbouwing van het kleine pand naast hun chateau.

Cocktailprikker

Als Patty in gesprek gaat met Erica, komt de presentatrice erachter dat Erica zich best wel zorgen maakt om Martien. “Hij moet echt rustiger aan gaan doen. Hij blijft maar vliegen”, zegt ze. “Kijk nou hoe mager hij eruit ziet, hij is net een cocktailprikker!” Door de verbouwing en het verzorgen van de gasten, vergeet Martien weleens aan zichzelf te denken. Hij is sinds hun vertrek naar Frankrijk al heel wat kilo’s kwijtgeraakt, terwijl Martien altijd al een slank postuur had.

Rust

Veel rust hebben de Meilandjes niet de komende tijd. Heel december hebben ze zich vrij gegeven, maar dan staat de verbouwing van het pand, ofwel ruïne, naast het chateau op de planning. Toch hoopt Erica dat Martien het allemaal wat rustiger aan gaat doen.

Het programma Zo goed als nieuw met Patty Brard is iedere woensdagavond om 21.30 uur te zien bij SBS6.

Bron: De Telegraaf, Zo goed als nieuw. Beeld: Annoeska Philips | Talpa Pers